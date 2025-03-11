Минобороны РФ: над 10 регионами России уничтожены 337 беспилотников

Федеральные новости 11.03.2025 08:43
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11.03.2025 08:43
В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 337 украинских БПЛА. Такие данные, передает ИА «Высота 102», опубликовало Минобороны РФ. 91 БПЛА перехвачены над территорией Московской области, 126 БПЛА – Курской области, 38 БПЛА – Брянской области, 25 БПЛА – Белгородской области, 22 БПЛА – Рязанской области, 10 БПЛА – Калужской области, 8 БПЛА – Липецкой области, 8 БПЛА – Орловской области,6 БПЛА – Воронежской области и 3 БПЛА – над территорией Нижегородской области.
Ранее, напомним, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об одном погибшем в результате атаки БПЛА и трех раненых. В волгоградском аэропорту из-за ограничений в Домодедово задерживается рейс до Москвы.
Фото Воробьев LIVE t.me
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