В Астраханской области в зоне риска Приволжский, Лиманский, Икрянинский и Камызякский районы. Для ликвидации локальных технологических нарушений задействованы 64 бригады, 188 человек, 69 единиц техники. Используется 9 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 1,5 МВт. Затруднён доступ в некоторые районы из-за закрытых переправ.
В Калмыкии в зоне риска Лаганский, Черноземельский, Яшкульский, Ики-Бурульский, Приютненский, Целинный районы. Последствия стихии здесь устраняют 50 бригад, 125 человек, 53 единицы техники. Для временного подключения потребителей используются 176 РИСЭ.
Такая сила ветра не позволяет проводить работы на высоте по технике безопасности. По прогнозам синоптиков, к середине дня 5 марта ветер может усилиться до 35 м/с. На помощь коллегам выдвинулись бригады из других филиалов компании и из «Россети Кубань».