



В Волгоградской области энергетиков перевели на особый режим работы из-за усиления шторма с дождем и снегом. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании «Россетти Юг», сегодня днем порывы ветра могут достигать 35 метров в секунду.

Уже сейчас непростая ситуация складывается в Калмыкии и Астраханской области. Скорость ветра достигает 32 м/с - это 108 км/ч. Падают ветви деревьев и элементы стационарных конструкций.В Астраханской области в зоне риска Приволжский, Лиманский, Икрянинский и Камызякский районы. Для ликвидации локальных технологических нарушений задействованы 64 бригады, 188 человек, 69 единиц техники. Используется 9 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 1,5 МВт. Затруднён доступ в некоторые районы из-за закрытых переправ.В Калмыкии в зоне риска Лаганский, Черноземельский, Яшкульский, Ики-Бурульский, Приютненский, Целинный районы. Последствия стихии здесь устраняют 50 бригад, 125 человек, 53 единицы техники. Для временного подключения потребителей используются 176 РИСЭ.Такая сила ветра не позволяет проводить работы на высоте по технике безопасности. По прогнозам синоптиков, к середине дня 5 марта ветер может усилиться до 35 м/с. На помощь коллегам выдвинулись бригады из других филиалов компании и из «Россети Кубань».