Общество

Валит деревья и рвет провода: волгоградские энергетики переведены на особый режим работы из-за шторма

Общество 05.03.2022 10:35
05.03.2022 10:35


В Волгоградской области энергетиков перевели на особый режим работы из-за усиления шторма  с дождем и снегом. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании «Россетти Юг», сегодня днем порывы ветра могут достигать 35 метров в секунду.
Уже сейчас непростая ситуация складывается в Калмыкии и Астраханской области. Скорость ветра достигает 32 м/с - это 108 км/ч. Падают ветви деревьев и элементы стационарных конструкций.
В Астраханской области в зоне риска Приволжский, Лиманский, Икрянинский и Камызякский районы. Для ликвидации локальных технологических нарушений задействованы 64 бригады, 188 человек, 69 единиц техники. Используется 9 резервных источников электроснабжения  суммарной мощностью 1,5 МВт. Затруднён доступ в некоторые районы из-за закрытых переправ.
В Калмыкии в зоне риска Лаганский, Черноземельский, Яшкульский, Ики-Бурульский, Приютненский, Целинный районы. Последствия стихии здесь устраняют 50 бригад, 125 человек, 53 единицы техники. Для временного подключения потребителей используются 176 РИСЭ.
Такая сила ветра не позволяет проводить работы на высоте по технике безопасности. По прогнозам синоптиков, к середине дня 5 марта ветер может усилиться до 35 м/с. На помощь коллегам выдвинулись бригады из других филиалов компании и  из «Россети Кубань».


Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача". Квартиры в сданном доме, Дзержинский район

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Общество
05.03.2022 11:09
Общество 05.03.2022 11:09

0
Далее
Общество
05.03.2022 10:12
Общество 05.03.2022 10:12

0
Далее
Общество
05.03.2022 10:01
Общество 05.03.2022 10:01

0
Далее
Общество
05.03.2022 09:54
Общество 05.03.2022 09:54

0
Далее
Общество
05.03.2022 09:02
Общество 05.03.2022 09:02

0
Далее
Общество
05.03.2022 08:11
Общество 05.03.2022 08:11

0
Далее
Общество
05.03.2022 07:53
Общество 05.03.2022 07:53

0
Далее
Общество
04.03.2022 21:19
Общество 04.03.2022 21:19

0
Далее
Общество
04.03.2022 19:13
Общество 04.03.2022 19:13

0
Далее
Общество
04.03.2022 18:53
Общество 04.03.2022 18:53

0
Далее
Общество
04.03.2022 18:30
Общество 04.03.2022 18:30

0
Далее
Общество
04.03.2022 18:16
Общество 04.03.2022 18:16

0
Далее
Общество
04.03.2022 17:46
Общество 04.03.2022 17:46

0
Далее
Общество
04.03.2022 17:15
Общество 04.03.2022 17:15

0
Далее
Общество
04.03.2022 16:59
Общество 04.03.2022 16:59

0
Далее

Лента новостей

11:28
Банк «Открытие» снижает тарифы по онлайн-инкассации для медицинских компанийСмотреть фотографии
11:25
В Волгоградской области бабушка стала невольной соучастницей грабежаСмотреть фотографии
11:09
Единственный в Волгограде магазин re:Store возобновил работуСмотреть фотографии
10:51
Задержан водитель, сбежавший после смертельного ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:35
Валит деревья и рвет провода: волгоградские энергетики переведены на особый режим работы из-за штормаСмотреть фотографии
10:32
Рабочий питомника под Волгоградом тайно распродавал ёлки и елиСмотреть фотографии
10:26
Торговые сети предложили ограничить продажу товаров с минимальной наценкой в одни рукиСмотреть фотографии
10:12
Шестиэтажную поликлинику за 1,6 млрд построят в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:01
ГУ МЧС по Волгоградской области предупредило об усилении ветра до 28 метров в секундуСмотреть фотографии
09:54
Автомобилисты в Волжском устроят автопробег в поддержку российской армииСмотреть фотографии
09:49
Троллейбусы перекрыли два проспекта в Волгограде из-за ДТП (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
09:02
В Волгоградской области подорожали лекарства от нервовСмотреть фотографии
08:11
В Кировском районе Волгограда начался внеплановый ремонт теплосетиСмотреть фотографии
07:53
В двух районах Волгограда и поселке 5 марта частично отключат светСмотреть фотографии
22:24
На Волгоградскую область надвигается снежная буряСмотреть фотографии
21:58
Цены на гречку взлетели в волгоградских магазинах «Магнит»Смотреть фотографии
21:19
Буква Z засияла на стадионе «Волгоград Арена»Смотреть фотографииCмотреть видео
21:08
Природоохранные ведомства в Волгограде застукали за грязным делом водителя грузовикаСмотреть фотографии
20:37
Минфин США ввел санкции против волгоградского завода «Титан-Баррикады»Смотреть фотографии
19:40
«Запасов как минимум на месяц»: журналистам показали склады волгоградских супермаркетовСмотреть фотографии
19:13
В МФЦ Волгоградской области отменяют предварительную записьСмотреть фотографии
18:53
Кафе, спортзалы и кинотеатры Волгограда 6 марта вернутся в доковидный режимСмотреть фотографии
18:30
Андрей Бочаров отменил QR-коды в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:16
ИА «Высота 102» отключает комментарии к материаламСмотреть фотографии
17:49
ВТБ: Санкции никак не коснутся вкладчиков российских банковСмотреть фотографии
17:46
Акция для тех, кому не стыдно быть русским, прошла под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
17:15
Миссия – все успеть: волгоградки в начале марта получат особенные квитанцииСмотреть фотографии
16:59
Андрей Бочаров поговорил с предпринимателями о «жилке» и «чуйке»Смотреть фотографии
16:19
В Волгограде выясняют личность утопленницы, найденной возле «Гасителя»Смотреть фотографии
15:54
На территории «Красного Октября» в Волгограде обнаружили бомбуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 