Прокуратура в апелляционном порядке добилась отмены постановления о возвращении прокурору уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере при закупке оборудования для санатория.

Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в конце прошлого года Кировский районный суд Волгограда возвратил уголовное дело в отношении и.о. руководителя ФБУ Центр реабилитации Фонда социального страхования РФ «Волгоград» и директора коммерческой фирмы, обвиняемых в мошенничестве, прокурору района. В суде посчитали, что при составлении обвинительного заключения были якобы допущены нарушения. Однако это постановление было обжаловано в областном суде, который разделил мнение прокуратуры об отсутствии оснований для возвращения дела и отменил постановление первой инстанции. Материалы направлены на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе.

Напомним, ранее сообщалось, что руководители санатория и фирмы вступили в сговор с целью хищения денежных средств, выделенных учреждением на закупку оборудования. В соответствии с заключенным между сторонами государственным контрактом фирма обязалась поставить в Центр реабилитации для использования в санаторно-курортном лечении пять медицинских ванн производства Германии общей стоимостью более 3,8 млн рублей для проведения комбинированных, электрогальванических и иных процедур. Однако фактически на основании подписанного соучастниками дополнительного соглашения к государственному контракту в учреждение были поставлены более дешевые ванны производства Словакии, заранее закупленные фирмой за сумму порядка 2 млн рублей и не обеспечивающие потребность учреждения в проведении всех необходимых процедур.

Вину в содеянном фигуранты уголовного дела не признают.