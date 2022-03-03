Губернатор Волгоградской области 3 марта во время рабочей поездки проверил ход строительства школы на тысячу мест в Ворошиловском районе. Общаясь с журналистами, Андрей Бочаров сообщил о договоренности с Минпросвещения РФ о строительстве новой школы.

— Несмотря на все трудности, ограничения и проблемы, строительный комплекс в 2021 году выполнил задачи в регионе в полном объеме, — сказал глава Волгоградской области, — и сегодня все объекты не заморожены и возводятся по графику.

Строительство школ при этом, подчеркнул Бочаров, является приоритетным.

— В настоящее время на территории Волгоградской области идет строительство шести школ. Пять мы уже сдали. И буквально вчера мы договорились с Министерством просвещения о строительстве еще одной, седьмой, школы в поселке ГЭС. Эта школа необходима. По еще четырем объектам мы ведем переговоры с министерством. Напомню, что наша главная задача – максимально перевести детей на обучение в одну смену, — заявил губернатор.

Напомним, что новая школа в Ворошиловском районе Волгограда возводится по типовому проекту, который уже успешно применен в Камышине и Советском районе Волгограда. Еще одна школа-тысячник сейчас строится и в Красноармейском районе.