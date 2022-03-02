В Волгограде в преддверии 8 марта не ожидается проблем с поставками любимых женщинами цветов. Как рассказали ИА «Высота 102» в крупных магазинах, торгующих цветами, введенные в отношении России санкции никак не скажутся на предстоящем празднике.

— Нам многие звонят, спрашивают, привезут ли из Голландии тюльпаны, но мало кто знает, что у голландских тюльпанов уже давно корни краснодарские – именно в этом регионе в основном выращивают эти любимые многими женщинами цветы, — пояснили ИА «Высота 102» в известной интернет-компании по заказу букетов.

Не оказалось проблем с заказом букетов из тюльпанов и в других компаниях.

— Сегодня ожидается еще одна крупная поставка, тюльпанов хватит всем, — успокоили нашего корреспондента еще в одной волгоградской фирме.

При этом цены на тюльпаны все-таки выросли по сравнению с прошлым годом. Если в 2021 году на Центральном рынке можно было купить «голландцев» по 70-90 рублей за штуку, то в этом году стоимость цветов в салонах поднялась до 110-130 рублей. Но вполне вероятно, что у краснодарских цветоводов, которые приедут в наш регион перед 8 марта, цены на букеты весенних цветов будут все-таки ниже.