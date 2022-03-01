Происшествия 01.03.2022 11:57
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01.03.2022 11:57
Мошенница выудила у электрогазосварщика из Волгограда 96 тысяч рублей в качестве оплаты за интимные услуги. Как сообщили в УМВД Волгограда, 38-летний мужчина нашел в Интернете соответствующее объявление и решил им воспользоваться. По телефону ответила женщина, пообещавшая назвать адрес после предоплаты. Мужчина деньги перевел, но их оказалось недостаточно. Собеседница попросила его выполнить еще несколько переводов. Электрогазосварщик в итоге перевел крупную сумму, после чего интернет-путана пропала. Попытки связаться по тому же номеру телефона оказались безрезультатными. Тогда мужчина обратился в полицию.
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