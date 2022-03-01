Covid-19

Вздох облегчения: коронавирус в Волгоградской области отступает третью неделю

Covid-19 01.03.2022 11:28
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01.03.2022 11:28



1077 новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в Волгоградской области за минувшие сутки. Госпитализация понадобилась 221 жителю региона - это на 21 человека больше, чем сутками ранее, сообщает федеральный оперативный штаб.
Отметим, что снижение заболеваемости в регионе наблюдается с 14 февраля, когда было зарегистрировано свыше 2,2 тысячи заболевших. Смертность по-прежнему остается высокой - 17 умерших за сутки. 1937 человек вылечились от этой коварной инфекции и закрыли больничные листы. 
Всего в Волгоградской области за время пандемии выявлено 186,5 тысячи случаев заболевания, скончались 6367 человек.
Фото ИА «Высота 102»

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