В Волгограде возобновились прения по делу Мелконяна и его родственников

Расследования 01.03.2022 10:03
0
01.03.2022 10:03
Сегодня в Центральном районном суде Волгограда продолжатся прения сторон по делу об убийстве отца школьницы Романа Гребенюка после ссоры в родительском чате, сообщила ИА «Высота 102» руководитель объеденной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.
Напомним, судебный процесс по этому громкому делу вышел на финишную прямую в середине февраля. Гособвинение запросило для троих фигурантов - Арсена Мелконяна, его сестры Анны Мелконян и ее мужа Армана Смбатяна - в общей сложности 30 лет колонии. На прениях также должны были выступить защитники подсудимых и сами фигуранты, озвучив свою окончательную позицию по уголовного делу. Однако прения не завершились из-за болезни судьи.
Преступление было совершено 23 октября 2020 года. Причиной убийства стал конфликт, который разгорелся между родителями учеников в школьном чате. Анна Мелконян пожаловалась о произошедшем своему мужу Арману Смбатяну. Тот позвонил Роману Гребенюку, на которого обиделась его жена, и стал настаивать на разговоре с глазу на глаз. Поскольку супруги угрожали Роману, то он согласился увидеться только в людном месте.
Роковая встреча, на которую пришли оба родственника, состоялась в одном из банковских отделений в центре Волгограда. Мелконян с ходу нанес сильный удар кулаком по голове Романа Гребенюка. Мужчина тут же упал и потерял сознание. Вокруг него образовалась лужа крови. Впоследствии от полученных травм потерпевший скончался в больнице.
По версии следствия, подстрекателем именно силового метода выяснения отношений стала Анна Мелконян, оскорбившаяся сообщениями в групповом чате. Сначала она подговорила мужа Армана Смбатяна отомстить обидчику. Женщина свою вину полностью отрицает, а ее брат признает частично.
Фото: объединенной пресс-службы судов Волгоградской области
Реклама
«Вину свою я признаю, но..»: Мелконян на прениях в суде заговорил стихами01.03.2022 14:58
Расследования 01.03.2022 14:58
В Волгограде из-за угроз эвакуируют учебные заведения01.03.2022 13:46
Расследования 01.03.2022 13:46
В Волгограде отправили в колонию мошенника, отжавшего у старушки квартиру01.03.2022 12:18
Расследования 01.03.2022 12:18
В Волгограде ветеран боевых действий чуть не устроил поножовщину после ЗАГСа01.03.2022 09:00
Расследования 01.03.2022 09:00
«Во все тяжкие»: суд отправил за решетку организаторов нарколаборатории в Волгограде28.02.2022 18:37
Расследования 28.02.2022 18:37
В Волгограде затягивается суд над Арсеном Мелконяном и его родственниками28.02.2022 15:54
Расследования 28.02.2022 15:54
Партию бесхозной черной икры отобрали у водителя автобуса под Волгоградом28.02.2022 15:51
Расследования 28.02.2022 15:51
На бульваре проспекта Жукова в Волгограде сносят бордюры28.02.2022 15:38
Расследования 28.02.2022 15:38
Серийного альфонса будут судить в Волжском за обман 23 женщин28.02.2022 12:59
Расследования 28.02.2022 12:59
Полицейские раскрыли ограбление магазина под Волгоградом28.02.2022 12:50
Расследования 28.02.2022 12:50
Возбуждено дело о надругательстве жителя Волгограда над 3-летней девочкой28.02.2022 11:17
Расследования 28.02.2022 11:17
Дом в Волжском, где прогремел взрыв газа, признали пригодным для проживания27.02.2022 20:36
Расследования 27.02.2022 20:36
В СК назвали основную версию ЧП в жилом доме города Волжского27.02.2022 20:13
Расследования 27.02.2022 20:13
«Жил один и ни с кем не общался»: подробности взрыва в пятиэтажке Волжского27.02.2022 17:36
Расследования 27.02.2022 17:36
В Волжском назначили дату заседания по делу главврача горбольницы26.02.2022 14:18
Расследования 26.02.2022 14:18
Реклама