В Волгограде возобновились прения по делу Мелконяна и его родственников









Сегодня в Центральном районном суде Волгограда продолжатся прения сторон по делу об убийстве отца школьницы Романа Гребенюка после ссоры в родительском чате, сообщила ИА «Высота 102» руководитель объеденной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

Напомним, судебный процесс по этому громкому делу вышел на финишную прямую в середине февраля. Гособвинение запросило для троих фигурантов - Арсена Мелконяна, его сестры Анны Мелконян и ее мужа Армана Смбатяна - в общей сложности 30 лет колонии . На прениях также должны были выступить защитники подсудимых и сами фигуранты, озвучив свою окончательную позицию по уголовного делу. Однако прения не завершились из-за болезни судьи.

Преступление было совершено 23 октября 2020 года. Причиной убийства стал конфликт, который разгорелся между родителями учеников в школьном чате. Анна Мелконян пожаловалась о произошедшем своему мужу Арману Смбатяну. Тот позвонил Роману Гребенюку, на которого обиделась его жена, и стал настаивать на разговоре с глазу на глаз. Поскольку супруги угрожали Роману, то он согласился увидеться только в людном месте.

Роковая встреча, на которую пришли оба родственника, состоялась в одном из банковских отделений в центре Волгограда. Мелконян с ходу нанес сильный удар кулаком по голове Романа Гребенюка. Мужчина тут же упал и потерял сознание. Вокруг него образовалась лужа крови. Впоследствии от полученных травм потерпевший скончался в больнице.

По версии следствия, подстрекателем именно силового метода выяснения отношений стала Анна Мелконян, оскорбившаяся сообщениями в групповом чате. Сначала она подговорила мужа Армана Смбатяна отомстить обидчику. Женщина свою вину полностью отрицает, а ее брат признает частично.

Фото: объединенной пресс-службы судов Волгоградской области