«Во все тяжкие»: суд отправил за решетку организаторов нарколаборатории в Волгограде

Волгоградский областной суд приговорил трех волгоградцев к длительным срокам заключения в колонии строгого режима за организацию нарколаборатории в Советском районе. Осужденный Владимир Шефер проведет за решеткой 9 лет и 10 месяцев, Евгений Богомолов – 9,5 лет, Денис Мордвинцев – 9 лет, сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.
Трое волгоградцев вступили в ОПГ в 2019 году. В их задачи входило производство, доставка, хранение, фасовка и продажа наркотиков в интернете в Волгоградской, Московской, Вологодской, Тульской и Брянской областях. В январе 2020 года подельники получили первый заказ: организатор преступной группировки прислал им прекурсоры наркотических и психотропных веществ для изготовления мефедрона. Сначала наркодельцы оборудовали лабораторию в одном из гаражей в Советском районе, однако позже перевезли все в дом Мордвинцева.
С 11 по 19 января члены ОПГ сварили 554,4 грамма мефедрона – по закону считается особо крупным размером. Расфасовать и продать наркотик они не успели – лабораторию «накрыли» сотрудники УНК ГУ МВД России по Волгоградской области. Запрещенное вещество изъяли. Уголовное дело Шефера, Богомолова и Мордвинцева расследовало ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.