В Волгограде молодую девушку обокрали во время квеста









Дорогие часы и наличные деньги пропали у 20-летней жительницы Котово во время прохождения квеста в одном из торговых центров Волгограда. Как сообщили в городском УМВД, девушка, которая участвовала в игре с друзьями, потеряла ключ от камеры хранения. После окончания квеста она обнаружила, что ее ячейку вскрыли, похитив часы стоимостью 35 тысяч рублей и 3 тысячи рублей наличными.

Полицейские нашли вора. Им оказался 15-летний житель Краснооктябрьского района Волгограда. Он нашел ключ от камеры хранения и решил им воспользоваться. Похищенное изъято и возвращено владелице.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). За содеянное молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы.



