В Волгограде молодую девушку обокрали во время квеста

Происшествия 28.02.2022 13:28
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28.02.2022 13:28
Дорогие часы и наличные деньги пропали у 20-летней жительницы Котово во время прохождения квеста в одном из торговых центров Волгограда. Как сообщили в городском УМВД, девушка, которая участвовала в игре с друзьями, потеряла ключ от камеры хранения. После окончания квеста она обнаружила, что ее ячейку вскрыли, похитив часы стоимостью 35 тысяч рублей и 3 тысячи рублей наличными.
Полицейские нашли вора. Им оказался 15-летний житель Краснооктябрьского района Волгограда. Он нашел ключ от камеры хранения и решил им воспользоваться. Похищенное изъято и возвращено владелице.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). За содеянное молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы.
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