В Волгограде от коронавируса умер 27-летний парень









Молодой мужчина скончался от коронавирусной инфекции в Волгограде. Как уточнили в облкомздраве, пациенту было 27 лет. У молодого человека было врожденное заболевание нервной системы тяжелой степени тяжести. В придачу мужчина заразился COVID-19, его госпитализировали. Жизнь пациента пытались спасти в инфекционном стационаре, но болезнь оказалась сильнее.

Всего за минувшие сутки оперштаб сообщил о 14 погибших от коронавирусной инфекции в регионе. Это 8 мужчин и 6 женщин в возрасте от 27 до 93 лет. Всего эта болезнь унесла жизни 6335 жителей Волгоградской области.



