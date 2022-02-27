Covid-19

В Волгограде от коронавируса умер 27-летний парень

Covid-19 27.02.2022 18:03
0
27.02.2022 18:03



Молодой мужчина скончался от коронавирусной инфекции в Волгограде. Как уточнили в облкомздраве, пациенту было 27 лет. У молодого человека было врожденное заболевание нервной системы тяжелой степени тяжести. В придачу мужчина заразился COVID-19, его госпитализировали. Жизнь пациента пытались спасти в инфекционном стационаре, но болезнь оказалась сильнее. 
Всего за минувшие сутки оперштаб сообщил о 14 погибших от коронавирусной инфекции в регионе. Это 8 мужчин и 6 женщин в возрасте от 27 до 93 лет. Всего эта болезнь унесла жизни 6335 жителей Волгоградской области.

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