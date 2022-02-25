В центре Волгограда устранили порыв тепломагистрали

«Концессии водоснабжения» завершили ремонтные работы на теплосети в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, в настоящий момент сеть заполняется ресурсом.

— В ближайшее время отопление и горячая вода поступят до ввода дома. Если в квартирах тепло распределится неравномерно, жителям необходимо обратиться в управляющую компанию, которая проведет регулировку внутридомовых сетей, — пояснили в компании.

Напомним, что авария на сетях произошла днем 25 февраля на улице Пархоменко в районе дома №29. Бригада Концессий прибыла на место оперативно.





