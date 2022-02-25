В Волгоградской области усиливают антитеррористические меры









Дополнительные задачи по обеспечению комплексной безопасности жителей и территории Волгоградской области озвучил сегодня губернатор Андрей Бочаров на заседании региональной антитеррористической комиссии, сообщили ИА «Высота 102» в обладминистрации.

Глава региона отметил, что в связи с обострением ситуации, нарастанием террористических угроз и в целях защиты жителей Донбасса ВС России по поручению главы государства проводят специальную военную операцию.

В Волгоградской области предприятия и организации жизнеобеспечения, инфраструктуры, социальной сферы работают в штатном режиме. Антитеррористическая, социально-экономическая ситуация в регионе стабильная и контролируемая. Сотрудники правоохранительных органов, органы власти и местного самоуправления несут службу в усиленном режиме. В регионе действует режим ЧС, веденный в связи с необходимостью обеспечения приема и организации пребывания беженцев из ДНР и ЛНР. В целях обеспечения комплексной безопасности в Волгоградской области губернатор поставил дополнительные задачи:





Первое. Оперативно оценить достаточность мер, принимаемых собственниками объектов, территорий и мест массового пребывания людей в целях обеспечения их антитеррористической защищенности. Отдельное внимание уделить вопросам защиты объектов топливно-энергетического, промышленного и транспортного комплексов.





Второе. При необходимости организовать актуализацию планов действий, разработанных на случай осложнения антитеррористической обстановки, принять дополнительные организационные и профилактические меры по обеспечению антитеррористической защищенности объектов, территорий и мест массового пребывания людей на территории Волгоградской области.





Третье. Организовать и провести рабочие встречи с руководителями национальных и религиозных организаций с целью недопущения проявлений элементов экстремизма.





Четвертое. Оказать практическую помощь АТК муниципальных образований в решении указанных задач на местах, в том числе в срок до 1 марта текущего года провести заседания муниципальных антитеррористических комиссий.





Пятое. Активизировать информационно-разъяснительную работу с жителями Волгоградской области с целью недопущения нарушений общественного порядка, а также разъяснения порядка действий в случае возникновения различных угроз и иных чрезвычайных ситуаций».



