В Волгоградской области усиливают антитеррористические меры

Общество 25.02.2022 11:54
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25.02.2022 11:54
Дополнительные задачи по обеспечению комплексной безопасности жителей и территории Волгоградской области озвучил сегодня губернатор Андрей Бочаров на заседании региональной антитеррористической комиссии, сообщили ИА «Высота 102» в обладминистрации.
Глава региона отметил, что в связи с обострением ситуации, нарастанием террористических угроз и в целях защиты жителей Донбасса ВС России по поручению главы государства проводят специальную военную операцию.
В Волгоградской области предприятия и организации жизнеобеспечения, инфраструктуры, социальной сферы работают в штатном режиме. Антитеррористическая, социально-экономическая ситуация в регионе стабильная и контролируемая. Сотрудники правоохранительных органов, органы власти и местного самоуправления несут службу в усиленном режиме. В регионе действует режим ЧС, веденный в связи с необходимостью обеспечения приема и организации пребывания беженцев из ДНР и ЛНР. В целях обеспечения комплексной безопасности в Волгоградской области губернатор поставил дополнительные задачи:
Первое. Оперативно оценить достаточность мер, принимаемых собственниками объектов, территорий и мест массового пребывания людей в целях обеспечения их антитеррористической защищенности. Отдельное внимание уделить вопросам защиты объектов топливно-энергетического, промышленного и транспортного комплексов.
Второе. При необходимости организовать актуализацию планов действий, разработанных на случай осложнения антитеррористической обстановки, принять дополнительные организационные и профилактические меры по обеспечению антитеррористической защищенности объектов, территорий и мест массового пребывания людей на территории Волгоградской области.
Третье. Организовать и провести рабочие встречи с руководителями национальных и религиозных организаций с целью недопущения проявлений элементов экстремизма.
Четвертое. Оказать практическую помощь АТК муниципальных образований в решении указанных задач на местах, в том числе в срок до 1 марта текущего года провести заседания муниципальных антитеррористических комиссий.
Пятое. Активизировать информационно-разъяснительную работу с жителями Волгоградской области с целью недопущения нарушений общественного порядка, а также разъяснения порядка действий в случае возникновения различных угроз и иных чрезвычайных ситуаций».
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