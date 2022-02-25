

Определен победитель закупки на переоборудование терминала «А» в аэропорту Волгограда под коммерческий склад с хранилищем «груза 200» - так условно обозначаются авиационные перевозки тел умерших. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, поступили предложения от трех участников, из них был выбран победитель, который готов выполнить работы за 12,6 миллиона рублей. Начальная цена закупки, напомним, составляла 15,7 миллиона рублей. Отметим, что в итоговом протоколе все участники указаны под номерами, их названия скрыты. Согласно документу, в ходе работы комиссии одна из трех заявок была отклонена из-за нарушений и несоответствий.













Как ранее сообщалось, заказчиком запроса предложений в электронной форме на «выполнение работ по переустройству блока помещений терминала А для размещения коммерческого склада», выступило ПАО «МАВ». Согласно технической документации, на площади 1443,6 кв.м. в пассажирском павильоне на 700 мест в терминале «А» планируется произвести целый комплекс строительных и фасадных работ, который включает демонтаж внешнего остекления и возведение стен из газобетона, установка новых перегородок и дверей, специального оборудования, охранной сигнализации и многое другое. В помещениях хранения «груза 200» установят холодильной установки для поддержания необходимых температурных показателей.

В аэропорту Волгограда поясняли, что новое помещение позволит увеличить пропускную способность грузов и почты, проходящих через аэропорт Волгограда, маршрутная сеть которого постоянно растет.

- В 2021 году были открыты новые направления, выросло количество рейсов по России: у жителей региона появилась возможность летать в Астрахань, Самару, Пермь, Брянск, Нижний Новгород, Махачкалу и т.д., потому есть объективная необходимость переустройства терминала А в современный коммерческий склад, который позволит не только нашим партнерам грузовым компаниям, но и жителям города пользоваться услугами грузоперевозок международного аэропорта Волгограда, - прокомментировала пресс-служба аэропорта причины переоборудования терминала под коммерческий склад.

Оборудование помещения для грузов 200 объяснили «вполне очевидными причинами», так как должны быть обеспечена эффективность логистических операций по получению и отправке грузов самых различных типов. Так, за 12 месяцев прошлого года, всего через аэропорт Волгограда было перевезено 89 грузов такой категории.