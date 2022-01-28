Общество

Аэропорт Волгограда объяснил причину создания трупохранилища в терминале

Общество 28.01.2022 13:37
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28.01.2022 13:37


Сегодня аэропорт Волгограда прокомментировал резонансную закупку по переоборудованию терминала «А» под склад с хранилищем «груза 200» - это условное обозначение применяется при авиационной перевозке тела погибшего или умершего. 
«Схема планируемого коммерческого склада подразумевает наличие целого ряда помещений для обеспечения эффективности логистических операций по получению и отправке грузов самых различных типов. В том числе планируется оборудование помещения для грузов 200 – так условно обозначаются авиационные перевозки тел умерших. Авиаперевозки в данном случае являются приоритетным транспортом по вполне очевидным причинам, среди которых немаловажной является скорость доставки. За 12 месяцев прошлого года всего через аэропорт Волгограда было перевезено 89 грузов такой категории», - говорится в официальном комментарии пресс-службы волгоградского аэропорта.
В целом грузовые авиаперевозки, как отмечается, сегодня очень востребованы, поэтому аэропорт всего лишь пытается удовлетворить спрос на них. 
«Новое помещение позволит увеличить пропускную способность грузов и почты, проходящих через аэропорт Волгограда, маршрутная сеть которого постоянно растет. В 2021 году были открыты новые направления, выросло количество рейсов по России: у жителей региона появилась возможность летать в Астрахань, Самару, Пермь, Брянск, Нижний Новгород, Махачкалу и т.д., потому есть объективная необходимость переустройства терминала А в современный коммерческий склад, который позволит не только нашим партнерам грузовым компаниям, но и жителям города пользоваться услугами грузоперевозок международного аэропорта Волгограда», - пояснили в аэропорту.
Напомним, заказчиком запроса предложений в электронной форме на «выполнение работ по переустройстве блока помещений терминала А для размещения коммерческого склада», выступает ПАО «МАВ». Начальная цена закупки составляет 15,7 миллиона рублей. 
Согласно технической документации, площадь производства работ ориентировочно составляет 1443,6 кв.м. в пассажирском павильоне на 700 мест в терминале «А». Здесь планируется произвести целый комплекс строительных и фасадных работ, который включает демонтаж внешнего остекления и возведение стен из газобетона, установка новых перегородок и дверей, специального оборудования, охранной сигнализации и многое другое. В помещениях хранения «груза 200» установят холодильной установки для поддержания необходимых температурных показателей.

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