Аэропорт Волгограда объяснил причину создания трупохранилища в терминале





«Схема планируемого коммерческого склада подразумевает наличие целого ряда помещений для обеспечения эффективности логистических операций по получению и отправке грузов самых различных типов. В том числе планируется оборудование помещения для грузов 200 – так условно обозначаются авиационные перевозки тел умерших. Авиаперевозки в данном случае являются приоритетным транспортом по вполне очевидным причинам, среди которых немаловажной является скорость доставки. За 12 месяцев прошлого года всего через аэропорт Волгограда было перевезено 89 грузов такой категории», - говорится в официальном комментарии пресс-службы волгоградского аэропорта.

В целом грузовые авиаперевозки, как отмечается, сегодня очень востребованы, поэтому аэропорт всего лишь пытается удовлетворить спрос на них.

«Новое помещение позволит увеличить пропускную способность грузов и почты, проходящих через аэропорт Волгограда, маршрутная сеть которого постоянно растет. В 2021 году были открыты новые направления, выросло количество рейсов по России: у жителей региона появилась возможность летать в Астрахань, Самару, Пермь, Брянск, Нижний Новгород, Махачкалу и т.д., потому есть объективная необходимость переустройства терминала А в современный коммерческий склад, который позволит не только нашим партнерам грузовым компаниям, но и жителям города пользоваться услугами грузоперевозок международного аэропорта Волгограда», - пояснили в аэропорту.

Напомним, заказчиком запроса предложений в электронной форме на «выполнение работ по переустройстве блока помещений терминала А для размещения коммерческого склада», выступает ПАО «МАВ». Начальная цена закупки составляет 15,7 миллиона рублей.

Согласно технической документации, площадь производства работ ориентировочно составляет 1443,6 кв.м. в пассажирском павильоне на 700 мест в терминале «А». Здесь планируется произвести целый комплекс строительных и фасадных работ, который включает демонтаж внешнего остекления и возведение стен из газобетона, установка новых перегородок и дверей, специального оборудования, охранной сигнализации и многое другое. В помещениях хранения «груза 200» установят холодильной установки для поддержания необходимых температурных показателей.



