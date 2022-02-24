В Волгоградской области отремонтируют полувековой ДК

Общество 24.02.2022 18:01
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24.02.2022 18:01
Ремонт ДК «Текстильщик» начнется в марте в городе Камышине. Как сообщили в комитете культуры Волгоградской области, построенное в 1965 году учреждение планируют обновить до конца года. В здании отремонтируют фасад, входную группу, приведут в порядок фойе, коридоры, кабинеты хореографии и вокала. Дом культуры оснастят новой мебелью, современным звуковым и световым оборудованием. Также здесь установят светодиодный экран в большом зрительном зале. Первые контракты, как отмечается, уже заключены. На сайте госзакупок последняя запись по ДК «Текстильщик» датируется 11 февраля текущего года. Это закупка на поставку звукового оборудования на сумму 2,99 миллиона рублей.
Ремонт ДК проводится в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура».
Всего в 2022 году планируют обновить в регионе 29 Домов культуры, из которых шесть — капитально в рамках нацпроекта. Также запланировано строительство нового культурно-досугового центра в селе Веселово Камышинского района, открытие еще одной модельной библиотеки, обновление материально-технической базы четырех детских школ искусств и ремонт детской школы искусств в Жирновском районе.
Фото: администрации Волгоградской области
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