



Компания продолжает популяризировать коневодство в России, создавая новые условия для разведения лошадей породы английская чистокровная, и проводить инфраструктурные модернизации для комфортной работы сотрудников.

Прошедший скаковой сезон 2021 года завершился для конезавода «Садов Придонья» чередой ярких и безоговорочных побед на Центральном Московском ипподроме. Успешное выступление трехлетней кобылы Пионер Гел стало еще одним показателем правильности решения в желании возрождать и развивать конный спорт, скачки и коневодство в нашей стране.

На средства компании «Сады Придонья» было построено новое здание конюшни, предназначенное для содержания кобыл-маток и жеребцов производителей. В здании с общей площадью 1600 квадратных метров, помимо 18 денников, расположился крытый тренировочный манеж на 600 квадратных метров.

– Наличие собственного манежа дает возможность не ориентироваться на погодные условия и всегда держать лошадей и команду в хорошей форме, – говорит тренер конезавода «Сады Придонья» Олег Шаповалов. – У нас больше не будет «пауз» и «простоев», что позволит проводить тренировки регулярно и быть более подготовленными к наступающему скаковому сезону.





Помимо манежа, в здании оборудованы 18 просторных денников, где уже находятся жеребцы-производители и маточное поголовье с жеребятами. Новая конюшня выполнена по европейскому стандарту и имеет все условия для комфортного пребывания.





В здании предусмотрены отдельные комнаты отдыха для персонала, ветеринара, а также помещение для хранения амуниции и оборудовано место для специального фиксационного станка, необходимого для ветеринарного осмотра кобыл, лечения, проведения УЗИ и других медицинских мероприятий.

В связи с расширением, основное здание конюшни получило новый статус «тренировочное отделение» и штат персонала пополнился новыми сотрудниками, ведь с увеличением поголовья и стоящих перед конезаводом «Сады Придонья» задач, создание новых рабочих мест и комфортного пребывания людей стало неотъемлемой частью для достижения поставленной цели.



