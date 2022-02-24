Covid-19 24.02.2022 12:22
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24.02.2022 12:22
Ежесуточно количество заболевших коронавирусом продолжает снижаться в Волгоградской области – за сутки ковид диагностировали у 1436 волгоградцев. Это на 55 случаев меньше, чем днем ранее. Всего с начала пандемии в Волгоградской области зафиксировано 180 343 тысячи заражений коронавирусом, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральный оперштаб.
За день госпитализация потребовалась 175 пациентам с коронавирусом. Количество выздоровевших снизилось по сравнению со вчерашним днем. За сутки больничный закрыли 2655 волгоградцам. Уровень смертности остается прежним, врачебные комиссии зарегистрировали 15 летальных исходов от COVID-19. Всего от коронавируса в регионе умерли 6 286 человек.
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