



Ежесуточно количество заболевших коронавирусом продолжает снижаться в Волгоградской области – за сутки ковид диагностировали у 1436 волгоградцев. Это на 55 случаев меньше, чем днем ранее. Всего с начала пандемии в Волгоградской области зафиксировано 180 343 тысячи заражений коронавирусом, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральный оперштаб.

За день госпитализация потребовалась 175 пациентам с коронавирусом. Количество выздоровевших снизилось по сравнению со вчерашним днем. За сутки больничный закрыли 2655 волгоградцам. Уровень смертности остается прежним, врачебные комиссии зарегистрировали 15 летальных исходов от COVID-19. Всего от коронавируса в регионе умерли 6 286 человек.