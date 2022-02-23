Выстрел памяти прогремел на Мамаевом кургане в Волгограде

Общество 23.02.2022 14:46
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23.02.2022 14:46
В День защитника Отечества на Мамаевом кургане в Волгограде прозвучал «Выстрел памяти». Участие в традиционной патриотической акции приняли военнослужащие Южного военного округа и сотрудники ГУ МЧС России по Волгоградской области.
Залп холостыми зарядами на главной высоте России произвели артиллеристы из двух орудий ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.
Акция прошла на южном склоне Мамаева кургана. В честь защитников Отечества возле монумента «Родина – мать зовет!» сыграл военный оркестр.
Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области
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