Выстрел памяти прогремел на Мамаевом кургане в Волгограде









В День защитника Отечества на Мамаевом кургане в Волгограде прозвучал «Выстрел памяти». Участие в традиционной патриотической акции приняли военнослужащие Южного военного округа и сотрудники ГУ МЧС России по Волгоградской области.













Залп холостыми зарядами на главной высоте России произвели артиллеристы из двух орудий ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.













Акция прошла на южном склоне Мамаева кургана. В честь защитников Отечества возле монумента «Родина – мать зовет!» сыграл военный оркестр.





Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области