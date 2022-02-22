Общество

«Окрепнувший» берег в Ворошиловском районе Волгограда показали с высоты (ВИДЕО)

Общество 22.02.2022 15:08
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22.02.2022 15:08




В Волгограде  22 февраля показали с высоты ход работ по берегоукреплению в Ворошиловском районе. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», строительная готовность объекта оценивается уже на 90%.

Общая протяженность берегоукрепительного сооружения вдоль Волги составляет в данном случае 280 метров. Участок в границах улиц Иркутская и Одесская позволит продолжить рокадную дорогу на юг города. Строителям на сегодня остается всего лишь укрепить откосы плитами, уложить щебеночное покрытие и обустроить пешеходные дорожки. Новый объект планируют сдать в эксплуатацию 1 апреля этого года.

По окончании строительства данного участка станет возможным строительство ещё четырёх отрезков в сторону Ворошиловского, Советского и Кировского районов Волгограда. Ввод всех пяти участков в эксплуатацию позволит предотвратить возможный ущерб зданиям, сооружениям и инженерным сетям на сумму около 10 млрд рублей, обезопасить более трех тысяч человек, проживающих в этой зоне. В настоящее время на этапе проектирования находится участок гидротехнического сооружения протяженностью 2,95 км в сторону Краснооктябрьского района.

Полное завершение проекта позволит продлить рокадную дорогу и создать почти 20-километровую благоустроенную набережную. 

Видео: администрация Волгоградской области 

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