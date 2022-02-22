Covid-19 22.02.2022 11:16
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22.02.2022 11:16
В Волгоградской области впервые количество выздоровевших от коронавируса превысило число заболевших инфекцией. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные федерального оперштаба, так, за 21 февраля в регионе было выявлено 1510 жителей, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. При этом количество выздоровевших достигло почти 2 тысяч – 1993 человек. За сутки в больницы были госпитализированы 319 человек. Однако смертность в регионе по-прежнему остается высокой – скончались еще 15 жителей региона. Таким образом, общее количество не переживших коронавирус составило в регионе уже 6260 человек.
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