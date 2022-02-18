«Ростелеком» продлевает сроки приема заявок на конкурс «Вместе в цифровое будущее»

Телеком 18.02.2022 11:14
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18.02.2022 11:14
«Ростелеком» увеличивает период приема заявок на конкурс «Вместе в цифровое будущее».Свои работы представители региональной медиасферы смогут подать до 31 марта включительно.
На конкурсу же допущено свыше 1200 материалов. Наибольшее количество заявок традиционно подано в номинации «Интернет-СМИ и информационные агентства» (почти 600 публикаций), «Телевидение» (около 300 сюжетов), а также в специальную номинацию от «Ростелекома» «Цифровой стиль жизни» (более 100 материалов). Самые активные участники — представители массмедиа из Уральского, Приволжского и Центрального федеральных округов.
«В мире, изменившемся из-за пандемии, тема информационных технологий выходит на первый план. В фокусе внимания участников конкурса — внедрение в различных сферах BigData,нейросетей, голосовых помощников, использование искусственного интеллекта. Вместе с тем журналистов и блогеров волнуют проблемы развития умных территорий, кибепреступности, интересуют вопросы digital-трендов,формирования цифровых предпочтений, а также профессии будущего», — отметила вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома», представитель федерального жюри конкурса Кира Кирюхина.
Победители федерального этапа конкурса отправятся за Северный полярный круг, посетят технологические площадки «Ростелекома» и Schneider Electric, откроют для себя популярные туристические места Севера.
XI конкурс «Вместе в цифровое будущее» проводится при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, АО «Шнейдер Электрик» (юридическое лицо компании Schneider Electric в России) и группы «Интерфакс».
Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.
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