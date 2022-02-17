Росавиация разрешила регулярные рейсы из Волгограда в Африку

Общество 17.02.2022 16:46
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17.02.2022 16:46
Федеральное агентство воздушного транспорта выдало допуск на осуществление регулярных рейсов в Тунис из Волгограда. Официальный приказ, сообщает ИА «Высота 102», размещен сегодня на сайте Росавиации.
Допуск выдан перевозчикам к выполнению международных регулярных воздушных перевозок пассажиров либо грузов по 179 направлениям, среди которых Волгоград-Джерба, Волгоград-Энфида и Волгоград-Монастир.
Остров Джерба в Средиземном море принадлежит государству Тунис в Африке. Энфида и Монастир – города в Тунисе. Регулярные рейсы по этим направлением будет осуществлять авиакомпания «Азур Эйр».
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