



Правоохранительные органы Волгограда и сотрудники УФСИН региона проводят проверку по факту смерти 19-летнего гражданина Узбекистана. Его тело было обнаружено накануне в камере СИЗО №4.

Как стало известно ИА «Высота 102», молодой человек находился в следственном изоляторе, ожидая экстрадиции на историческую родину – по запросу прокуратуры Республики Узбекистан. В пресс-службе УФСИН по Волгоградской области сообщили, что парень подозревался в совершении мошенничества. Известно также, что молодой человек состоял на специализированном учете как склонный к суициду.

– Никакой предсмертной записки подследственный не оставил, – сообщил руководитель пресс-службы ведомства Михаил Черный. – В камере парень находился не один, но в тот день его «сокамерник» был вызван для проведения следственных действий. В этот момент сотрудники СИЗО и обнаружили тело молодого человека.

Правоохранители предполагают, что причиной случившегося могло стать нежелание 19-летнего иностранца возвращаться на историческую родину, хотя там за совершение мошенничества ему грозило наказание гораздо меньше того, какое предусмотрено за аналогичное преступление законами Российской Федерации.