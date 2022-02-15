В Волгоградской области сократилось число школ с карантином по ОРВИ

Общество 15.02.2022 17:44
0
15.02.2022 17:44
В Волгоградской области количество школ, где были приостановлены очные занятия из-за случаев заболевания ОРВИ среди учащихся, сократилось до пяти. Как стало известно ИА «Высота 102», ограничительные мероприятия также введены в одной группе Волгоградского строительного техникума.
Кроме того, по информации регионального комитета образования, науки и молодежной политики, в Волгоградском индустриальном техникуме лабораторные занятия проходят в очном формате, а лекции - с применением дистанционных технологий. В ведомстве отмечают, что данное решение было принято с целью профилактики и минимизации рисков распространения заболеваний ОРВИ. Карантин в группах пока не вводится.
Реклама
Банк «Открытие»: жители юга не готовы носить шубы и не горят желанием их покупать себе или кому-то еще15.02.2022 19:23
Общество 15.02.2022 19:23
«Хорошая профилактика сердечно-сосудистых, но не настолько же!»: по пути из Волжского в Волгоград могут исчезнуть маршрутки15.02.2022 18:02
Общество 15.02.2022 18:02
Выборы ректора стартовали в волгоградском вузе15.02.2022 16:31
Общество 15.02.2022 16:31
Под Волгоградом слепили самого толстого снеговика15.02.2022 13:57
Общество 15.02.2022 13:57
В Волгограде выбирают лучшего повара в сфере социального питания15.02.2022 13:05
Общество 15.02.2022 13:05
Жители Волгоградской области за неделю стали меньше простывать15.02.2022 12:59
Общество 15.02.2022 12:59
Ушел из жизни самый титулованный строитель Волгограда Герасим Иванович Артемов15.02.2022 12:38
Общество 15.02.2022 12:38
Военные и чиновники в Волгограде почтили память воинов-интернационалистов15.02.2022 10:24
Общество 15.02.2022 10:24
Волгоградские СНТ и ГСК заплатят по максимуму за сорванные пломбы на электросчетчике15.02.2022 09:45
Общество 15.02.2022 09:45
Коммунальный фонтан забил в Волгограде по плану15.02.2022 09:24
Общество 15.02.2022 09:24
Без света целый день просидят жители сотен домов Волгограда15.02.2022 08:32
Общество 15.02.2022 08:32
Сокол растерзал добычу на глазах жителей высотки в центре Волгограда15.02.2022 07:42
Общество 15.02.2022 07:42
Депутат Госдумы от Волгоградской области призвал "не вешать всех собак" на чиновников14.02.2022 16:53
Общество 14.02.2022 16:53
«Сразу попал в реанимацию»: 30-летний непривитый волгоградец скончался от коронавируса14.02.2022 14:50
Общество 14.02.2022 14:50
Волгоградский автовокзал прописался в цоколе девятиэтажки14.02.2022 14:07
Общество 14.02.2022 14:07
Реклама