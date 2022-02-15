Общество

В Волгоградской области сократилось число школ с карантином по ОРВИ

Общество 15.02.2022 17:44
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15.02.2022 17:44


В Волгоградской области количество школ, где были приостановлены очные занятия из-за случаев заболевания ОРВИ среди учащихся, сократилось до пяти. Как стало известно ИА «Высота 102», ограничительные мероприятия также введены в одной группе Волгоградского строительного техникума. 
Кроме того, по информации регионального комитета образования, науки и молодежной политики, в Волгоградском индустриальном техникуме лабораторные занятия проходят в очном формате, а лекции - с применением дистанционных технологий. В ведомстве отмечают, что данное решение было принято с целью профилактики и минимизации рисков распространения заболеваний ОРВИ. Карантин в группах пока не вводится. 

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