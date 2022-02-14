Общество

Дожди и потепление прогнозируют в Волгоградской области

Общество 14.02.2022 09:42
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14.02.2022 09:42


Плюсовая температура установится в Волгоградской области уже с завтрашнего дня. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на погодные ресурсы, температура воздуха в регионе 15 февраля местами поднимется до +7 градусов. В Волгограде днем ожидается до +2 при сохранении минусовых температур ночью. В среду потепление продолжится. Самый теплый день на этой неделе ожидается в субботу, 18 февраля. При этом все выходные будет идти дождь.

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