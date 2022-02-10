Ради букета гортензий волгоградка стала мошенницей

Происшествия 10.02.2022 14:39
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10.02.2022 14:39
Полицейские задержали 33-летнюю подозреваемую в мошенничестве с покупкой дорогостоящего букета в Волгограде. Как сообщили в УМВД города, с заявлением в полицию обратилась владелица магазина цветов в Центральном районе. Женщина рассказала полицейским, что ей на мобильный телефон позвонила неизвестная и попросила собрать для нее букет цветов и отправить по адресу в Краснооктябрьский район. После получения от покупателя скриншота об оплате, женщина передала букет с курьером. Но деньги на ее счет так и не поступили.
Полицейские установили личность и задержали подозреваемую, которая уже имеет судимость. Женщина созналась в преступлении. Полицейским она рассказала, что ранее она сделала онлайн заказ букета в другом цветочном магазине на сумму 5900 рублей и оплатила его, но потом отменила покупку. Скриншот об оплате женщина сохранила и потом им воспользовалась, отправив его в другой салон в качестве якобы подтверждения оплате букета гортензий.
За содеянное задержанной грозит до двух лет лишения свободы.
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