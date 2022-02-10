Под Волгоградом машина вылетела с дороги: водитель в больнице





Житель Ростовской области пострадал на трассе в Светлоярском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП случилось накануне поздно вечером на 151 километре автодороги «Волгоград-Сальск».

По предварительной информации, 36-летний водитель на Honda Civic двигался в сторону Волгограда. Мужчина не справился с управлением и машина опрокинулась. В результате ДТП ростовчанин госпитализирован.