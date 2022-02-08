Коронавирус с бешеной скоростью заражает жителей Волгоградской области





В Волгоградской области за минувшие сутки коронавирусом заразились еще 1683 человека. И это, похоже, не предел, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на статистические данные федерального оперштаба. Так, днем ранее коронавирус выявили у 1624 жителей региона.

Из общего числа заболевших за сутки госпитализированы в стационар 333 волгоградца. За день коронавирус унес жизни 12 человек. Уже 6075 жителя Волгоградской области скончались от последствий COVID-19. Закрыли свои больничные 377 человек.







