Covid-19

Коронавирус с бешеной скоростью заражает жителей Волгоградской области

Covid-19 08.02.2022 11:47
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08.02.2022 11:47


В Волгоградской области за минувшие сутки коронавирусом заразились еще 1683 человека. И это, похоже, не предел, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на статистические данные федерального оперштаба. Так, днем ранее коронавирус выявили у 1624 жителей региона. 
Из общего числа заболевших за сутки госпитализированы в стационар 333 волгоградца. За день коронавирус унес жизни 12 человек. Уже 6075 жителя Волгоградской области скончались от последствий COVID-19. Закрыли свои больничные 377 человек. 


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