В массовой аварии с автобусом в Волгограде пострадал один человек

Происшествия 08.02.2022 10:31
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08.02.2022 10:31
Три легковых автомобиля и автобус столкнулись в Кировском районе Волгограда на улице Песчаная. Как сообщили в региональном главке МВД, накануне вечером напротив дома №62 водитель автомобиля "ВАЗ-2115" совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой Гранта". От удара "Лада" врезалась в автобус "ЛиАЗ", который двигался в сторону улицы Лазоревая. Водитель "ВАЗа", продолжив движение, врезался в автомобиль "Mazda 3", который также направлялся на улицу Лазоревую.
В результате массовой аварии травмы получил 58-летний водитель "ВАЗа". Мужчину госпитализировали.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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