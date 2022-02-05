В Волгограде сбежавшего с места ДТП водителя искал батальон ДПС (ВИДЕО)











Водителя, который сбил в Тракторозаводском районе Волгограда женщину-пешехода и скрылся с места ДТП, задержали спустя несколько часов после аварии. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло напротив дома №46 по ул. Ополченской. 26-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2110», при повороте налево совершил наезд на 56-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Водитель не оказал помощи пострадавшей и скрылся. Пешехода доставили в больницу.

На розыск водителя был ориентирован личный состав ОБ ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Волгограду. Полицейские нашли автомобиль беглеца брошенным в одном из дворов в Краснооктябрьском районе. Личность водителя была установлена, он был задержан в Ворошиловском районе по месту жительства.

Полицейским он пояснил, что уехал с места ДТП потому, что испугался, так как не имеет водительского удостоверения. Установлено, что мужчина лишен права управления за нетрезвое вождение. За содеянное ему грозит крупный штраф и административный арест.



