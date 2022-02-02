Волгоградский губернатор по видеосвязи поздравил ветеранов с годовщиной Сталинградской Победы





Четверо ветеранов Великой Отечественной войны из Волгоградской области приняли по видеосвязи поздравления губернатора Андрея Бочарова с 79-й годовщиной Сталинградской Победы. К онлайн-встрече подключились Виктор Фёдорович Шестель, Александр Иванович Колотушкин, Иван Григорьевич Зюба и Андрей Степанович Гойдин, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Бочаров совместно с председателем Волгоградской облдумы и областной ветеранской организации Александром Блошкиным, главой Волгограда Владимиром Марченко и председателем городского совета ветеранов Александром Струковым поблагодарили участников Великой Отечественной войны за вклад в сохранение исторической правды и патриотическое воспитание молодежи. Глава региона рассказал ветеранам, как идет подготовка к 80-летию Сталинградской Победы, которую отметят в следующем году.

Фронтовики, в свою очередь, поблагодарили руководство Волгоградской области за поздравления, заботу, поддержку их инициатив и рассказали, что готовы дальше совместно работать на благо волгоградцев, несмотря на почтенный возраст. Так, 97-летний Андрей Степанович Гойдин, который участвовал в боях под Сталинградом и освобождении Украины, сегодня живет в Среднеахтубинском районе и вносит посильную лепту в сохранение истории Великой Отечественной войны.

Активное участие в общественной деятельности принимает и 96-летний Виктор Фёдорович Шестель, награждённый орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и «За победу над Германией». Участник разгрома Восточно-Прусской группировки под Кёнигсбергом 95-летний Александр Иванович Колотушкин после войны продолжал служить Родине и работал на оборонных предприятиях СССР. Его ровесник Иван Григорьевич Зюба в годы войны служил в войсках НКВД, был ранен, встретил Великую Победу в Литве, но вернулся домой только в 1950 году. Сегодня ветеран живет в Старополтавском районе, откуда вышел на связь с губернатором.

Напомним, роль Волгоградской области как центра патриотического воспитания отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в августе 2021 года. В Волгограде открыт Центр по изучению Сталинградской битвы, который основал фронтовик, Почётный гражданин города-героя Волгограда и Волгоградской области, профессор Максим Матвеевич Загорулько. По инициативам ветеранов в Волгоградской области рождаются проекты, которые выходят на всероссийский уровень. Примером тому служат «Уроки Победы», призванные сохранить историческую память новых поколений.