«Ростелеком» предоставил Федеральному казначейству «Виртуальную АТС»

Телеком 02.02.2022 12:09
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02.02.2022 12:09
Крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» заменил физически и морально устаревшую телекоммуникационную инфраструктуру Федерального казначейства на виртуальную АТС более чем в 1 800 офисах по всей стране. Всего свыше 38 тыс. сотрудников ведомства получили возможность пользоваться современной услугой.
В проекте задействовано отечественное оборудование и ПО. В качестве среды передачи данных используется услуга «Виртуальная частная сеть» (IPVPN), оказываемая «Ростелекомом».
«Виртуальная АТС» — цифровая услуга, с помощью которой можно принимать и эффективно распределять вызовы между сотрудниками, что позволяет обрабатывать больше входящих обращений. Для использования сервиса нужен лишь доступ в интернет или VPN и телефонные аппараты. Сервис работает на защищенных серверах и оборудовании «Ростелекома», а доступ к нему предоставляется через простой и понятный пользовательский веб-интерфейс. Услуга не требует затрат на оборудование и обслуживание. «Ростелеком» предоставляет пользователям городские номера, виртуальный многоканальный городской номер или номер 8-800.
Современная услуга дает возможность также организовывать контакт-центры и горячие линии, вести статистику и мониторинг звонков, записывать и анализировать разговоры, создавать корпоративную сеть с короткой нумерацией. У виртуальной АТС есть и дополнительные сервисы: голосовая почта, голосовое меню, музыка вместо гудков, функция удержания вызова и др.
«Использование “Виртуальной АТС”с большим выбором дополнительных функций позволяет нашим заказчикам любого уровня строить эффективные и качественные каналы общения с их сотрудниками и партнерами. Услуга сейчас доступна более чем в 500 городах. “Виртуальная АТС”— один из самых востребованных сервисов для бизнеса и органов государственной власти», — сказал старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком» Валерий Ермаков.
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