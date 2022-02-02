Общество 02.02.2022 11:21
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02.02.2022 11:21
Волгоградские власти определили размер специальных выплат медикам и другим сотрудникам организаций, подведомственных комитету здравоохранения, за оказание помощи жителям, у которых диагностирован коронавирус, и работу с зараженным инфекцией биоматериалом. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление, подписанное губернатором Волгоградской области, так, водители транспортных средств, закрепленных за амбулаторными центрами диагностики и лечения ковида, водителям отделений неотложной помощи за транспортировку больных в медорганизацию в сопровождении медика будут доплачивать 262 рубля за одну нормативную смену. Столько же получат работники медорганизаций, занимающие должности, не отнесенные к медицинским, за оказание первичной амбулаторной помощи. 393 рубля за смену доплатят сотрудникам медорганизаций, работающим в стационарах, чьи должности не являются медицинскими. Самые высокие выплаты предусмотрены работникам ГБУЗ «Волгоградское областное бюро судебно-медицинской экспертизы», которые проводят процедуру вскрытия умерших от коронавируса – врачам положено 3880 рублей за смену, среднему медперсоналу – 2430 рублей и младшему – 1215 рублей. Сотрудники Волгоградской областной дезинфекционной станции будут получать от 488 до 732 рублей за смену за проведение противоэпидемиологических мероприятий при оказании медпомощи пациентам с данным диагнозом. Постановление в части вышеперечисленных категорий сотрудников вступило в силу с 1 января 2022 года.
С 1 февраля специальные выплаты получают и другие категории медработников. Так, врачам скорой медицинской помощи будут платить по 1047 рублей, среднему медперсоналу – 524 рубля, младшему – 262 рубля, водителям карет скорой помощи – 262 рубля. Врачам и медработникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, доплатят 1047 рублей за смену, среднему медперсоналу – 524 рубля, младшему – 262 рубля.
Ранее, напомним, правительство РФ выделило около 100 миллионов рублей на специальные выплаты волгоградским медикам, работающим в условиях повышенных нагрузок из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции.
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