В Волгоградской области 27 школ вышли с карантина





Ученики 27-ми школ в Волгоградской области вернулись к занятиям в очной форме после карантина: в трех образовательных учреждениях детей отправляли на дистанционное обучение из-за коронавируса, в 24-х – из-за ОРВИ. По состоянию на 1 февраля на карантин по COVID-19 полностью закрыты 13 школ, по ОРВИ – 18 общеобразовательных учреждения, сообщили в региональном комитете образования, науки и молодежной политики.

Отдельные классы перешли на дистанционку из-за коронавируса в 160 школах, из-за острых респираторных вирусных инфекций – в 85-ти. Карантин также введен в отдельных группах в 134 детских садах и в 20-ти колледжах Волгоградской области.

Ограничения в образовательных учреждениях вводятся в случае, если заболел хотя бы один ребенок COVID-19 или если заболело свыше 20% детей ОРВИ. Перевод на дистанционное обучение в первую очередь направлен на сохранение здоровья детей, напомнили в профильном комитете.