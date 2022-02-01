Генерал МВД вернулся в Волгоград

Общество 01.02.2022 16:14
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01.02.2022 16:14
Александр Кравченко принял участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине со дня образования 10-й стрелковой дивизии внутренних войск НКВД СССР. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, сегодня замминистра МВД, генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине со дня формирования 10-й стрелковой Сталинградской ордена Ленина дивизии внутренних войск НКВД СССР. Он вместе с руководителями силовых структур региона возложил цветы и венки к монументу «Памятник чекистам и милиционерам». В церемонии также принял участие начальник пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области полковник Вадим Синицын.
Справка. 10-я стрелковая дивизия внутренних войск НКВД СССР, состоявшая из сотрудников органов внутренних дел и госбезопасности, сыграла одну из важнейших ролей в Сталинградской битве, удерживая оборону Сталинграда до подхода частей 62-й армии. Это соединение было удостоено высшей награды Советского Союза – ордена Ленина, ему присвоено почетное наименование «Сталинградская».
Сотни бойцов дивизии награждены орденами и медалями. В память об их подвиге по проекту архитектора-художника Ф. Коимшиди был воздвигнут «Памятник чекистам и милиционерам». Именами командиров и бойцов 10-й дивизии войск НКВД названы восемь улиц Волгограда.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области, ПУ ФСБ России по Волгоградской области.
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