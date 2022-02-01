Только спокойствие: волгоградский врач объяснила, кому грозит госпитализация с "омикроном"





Прогнозы по высокой степени распространения «омикрона» оправдались - в Волгоградской области за последние две недели отмечается рост заболевших респираторно-вирусными инфекциями, а также коронавирусом, особенно новым штаммом. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», заявила главный внештатный инфекционист комитета здравоохранения Волгоградской области Елена Хлопотова.

«Заразность этого вида ковида гораздо больше, чем других - инкубационный период у него сокращается от 3 до 5 дней, один пациент может заразить всю семью, весь коллектив. Но данное заболевание у привитых протекает в довольно легкой форме, как ОРВИ, с повышением температуры, кашлем и насморком. Однако одной из особенностей данного вируса является то, что он может протекать без повышения температуры», - подчеркнула Елена Хлопотова. «Необходимо сохранять спокойствие, - пояснила главный внештатный инфекционист. - Госпитализации подлежат только те пациенты, которые болеют в тяжелой форме, как правило это непривитые пациенты, из группы риска - это 65+ или имеющие хронические заболевания. Пациенты в легкой форме, в средне-тяжелой форме могут находиться дома под наблюдением участковых врачей и специалистов колл-центра. Необходимо соблюдение режима изоляции, противовирусное лечение и симптоматическое лечение”.

Напомним, в Волгоградской области уже второй день подряд выявляют более тысячи заболевших коронавирусом. Жители региона жалуются на очереди в поликлиниках и трудности с вызовом врача на дом. Чтобы разгрузить поликлиники и терапевтов, заболевшим волгоградцам уже стали дистанционно выписывать больничные листы, таким же способом назначается и лечение согласно симптомам заболевания.



