Общество

Первый этап объездной дороги вокруг Волгограда готов на 34%

Общество 01.02.2022 13:05
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01.02.2022 13:05


Готовность первого этапа строительства 70-километровой объездной дороги вокруг Волгограда составляет 34%, второй этап готов на 10%. Ход работ на объекте обсудили сегодня на рабочем совещании губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и начальник ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Юрий Сорокин, сообщили в пресс-службе региональной администрации.
В рамках первого этапа строительства продолжается возведение нового моста через Волго-Донской канал. После его введения в эксплуатацию старый мост в Красноармейском районе обследуют и реконструируют.
Объезд Волгограда соединит несколько федеральных трасс, свяжет регионы России со странами Каспийского бассейна и станет частью коридора «Север – Юг». Транзитные потоки транспорта, в том числе грузового, выведут за пределы Волгограда после завершения строительства объезда, что разгрузит городские магистрали.

Бочаров и Сорокин также обсудили готовность обхода поселка Горьковского – четырехполосный участок с разделительной полосой на западном выезде из Волгограда завершен на 75%. По этой дороге будут проезжать 38 тысяч автомобилей в сутки с разрешенной скоростью до 90 км/ч. Сдача объекта с новым путепроводом также позволит избавиться от пробок на железнодорожном переезде.
По данным администрации Волгоградской области, в 2021 году была досрочно завершена реконструкция на 16-ти из 19 км участка трассы Р-22 «Каспий» – движение открыто по четырем полосам. В целом, с 2014 года в регионе реализованы несколько крупных дорожных проектов: построены Нулевая продольная, мост через Ахтубу, открыт тоннель на Тулака, продлена улица Электролесовская, отремонтирован мост на Волжской ГЭС. В общей сложности за семь лет отремонтированы 3,2 тысяч км автомагистралей в Волгоградской области. В этом году запланирована реконструкция 390 км дорог.

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