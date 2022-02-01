Виртуальная путана выманила у волгоградского водителя крупную сумму





Водитель в Волгограде отдал за ночь любви 59 700 рублей, но так и не дождался обещанных интимных услуг. Как сообщили в УМВД Волгограда, 41-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о мошенничестве.

Установлено, что потерпевший увидел в Интернете объявление об оказании интимных услуг и позвонил по указанному в нем телефону. Ему ответила женщина. Она пообещала назвать адрес, куда ему необходимо приехать, но для начала попросила внести предоплату. Мужчина перевел указанную сумму, но ее оказалось недостаточно. Незнакомка позвонила ему и сообщила, что необходимо выполнить еще несколько денежных переводов. Истосковавшийся по любви водитель все сделал, но женщина перестала выходить на связь. Попытки с ней связаться по тому же номеру телефона оказались безуспешными.



