Вспышка «омикрона» не отменила традиционную реконструкцию пленения Паулюса в Волгограде

Общество 31.01.2022 17:10
0
31.01.2022 17:10
Сегодня в волгоградском музее «Память» по многолетней традиции провели реконструкцию пленения командующего 6-ой армии Вермахта фельдмаршала Фридриха Паулюса. Взрывное распространение омикрон-штамма коронавируса не помешало музею провести это ежегодное военно-историческое мероприятие, сообщает ИА «Высота 102».
В этом году в сценарий пленения был добавлен ряд диалогов, воссозданных по уникальным архивным документам и воспоминаниям. Сегодня реконструкторы также показали работу немецкого госпиталя.
Как известно, ключевое событие Сталинградской битвы произошло ранним утром 31 января 1943 года в подвале универмага, где сейчас располагается музей. Переговоры с немецким командующим вел начальник штаба 64-й армии генерал-майор Иван Ласкин. Он выполнил доверенную ему миссию блестяще - убедил Паулюса, что ему будут предоставлены все условия по нормам международного права и принял капитуляцию южной группы немецких войск. Вместе с Фридрихом Паулюсом были пленены свыше 91 тысячи фашистских солдат и офицеров, а также 24 генерала.
Реконструкцию подготовили сотрудники музея-заповедника «Сталинградская битва» совместно с ВИК «Пехотинец» при поддержке Волгоградской регионального отделения Российского военно-исторического общества.
Фото музея-заповедника «Сталинградская битва»
Реклама
В Волгограде умер известный врач-хирург31.01.2022 21:35
Общество 31.01.2022 21:35
«Умная новостройка»: видеонаблюдение на страже спокойствия жителей Волжского31.01.2022 20:06
Общество 31.01.2022 20:06
Нулевая продольная в Волгограде станет пешеходной на два дня31.01.2022 20:01
Общество 31.01.2022 20:01
«Все в трещинах, в квартирах холод»: в пострадавшей от взрыва волгоградской четырехэтажке лопаются стены31.01.2022 19:27
Общество 31.01.2022 19:27
Учителя из Волгоградской области вышли в финал конкурса «Флагманы образования. Школа»31.01.2022 18:21
Общество 31.01.2022 18:21
Снизилось число закрытых на карантин школ и классов в Волгоградской области31.01.2022 15:00
Общество 31.01.2022 15:00
Внимание к каждому абоненту: «Волгоградэнергосбыт» помог решить вопросы с декабрьскими квитанциями более 5 500 волгоградцам31.01.2022 10:48
Общество 31.01.2022 10:48
Ужасы нашего городка: жители Волгоградской области померились сосульками и сугробами31.01.2022 09:42
Общество 31.01.2022 09:42
Февраль в Волгоградской области начнется с метелей и снегопадов31.01.2022 08:16
Общество 31.01.2022 08:16
В Волгоградской области построят умные спортплощадки30.01.2022 18:32
Общество 30.01.2022 18:32
Тихая угроза: кто должен убирать снег и сосульки с крыш волгоградских домов30.01.2022 18:12
Общество 30.01.2022 18:12
В Волгограде ликвидируют клинику пластической хирургии30.01.2022 18:10
Общество 30.01.2022 18:10
Волгоградцы пожаловались на странности прохождения ПЦР-тестов30.01.2022 16:43
Общество 30.01.2022 16:43
Празднование 2 февраля в Волгограде пройдет с ограничениями30.01.2022 09:47
Общество 30.01.2022 09:47
Волгоградским поликлиникам выделили 100 миллионов на борьбу с «омикроном»30.01.2022 09:38
Общество 30.01.2022 09:38
Реклама