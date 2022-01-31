Вспышка «омикрона» не отменила традиционную реконструкцию пленения Паулюса в Волгограде

Сегодня в волгоградском музее «Память» по многолетней традиции провели реконструкцию пленения командующего 6-ой армии Вермахта фельдмаршала Фридриха Паулюса. Взрывное распространение омикрон-штамма коронавируса не помешало музею провести это ежегодное военно-историческое мероприятие, сообщает ИА «Высота 102».

В этом году в сценарий пленения был добавлен ряд диалогов, воссозданных по уникальным архивным документам и воспоминаниям. Сегодня реконструкторы также показали работу немецкого госпиталя.

Как известно, ключевое событие Сталинградской битвы произошло ранним утром 31 января 1943 года в подвале универмага, где сейчас располагается музей. Переговоры с немецким командующим вел начальник штаба 64-й армии генерал-майор Иван Ласкин. Он выполнил доверенную ему миссию блестяще - убедил Паулюса, что ему будут предоставлены все условия по нормам международного права и принял капитуляцию южной группы немецких войск. Вместе с Фридрихом Паулюсом были пленены свыше 91 тысячи фашистских солдат и офицеров, а также 24 генерала.

Реконструкцию подготовили сотрудники музея-заповедника «Сталинградская битва» совместно с ВИК «Пехотинец» при поддержке Волгоградской регионального отделения Российского военно-исторического общества.