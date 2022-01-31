Общество

Вспышка «омикрона» не отменила традиционную реконструкцию пленения Паулюса в Волгограде

Общество 31.01.2022 17:10
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31.01.2022 17:10


Сегодня в волгоградском музее «Память» по многолетней традиции провели реконструкцию пленения командующего 6-ой армии Вермахта фельдмаршала Фридриха Паулюса. Взрывное распространение омикрон-штамма коронавируса не помешало музею провести это ежегодное военно-историческое мероприятие, сообщает ИА «Высота 102».  
В этом году в сценарий пленения был добавлен ряд диалогов, воссозданных по уникальным архивным документам и воспоминаниям. Сегодня реконструкторы также показали работу немецкого госпиталя. 
Как известно, ключевое событие Сталинградской битвы произошло ранним утром 31 января 1943 года в подвале универмага, где сейчас располагается музей. Переговоры с немецким командующим вел начальник штаба 64-й армии генерал-майор Иван Ласкин. Он выполнил доверенную ему миссию блестяще - убедил Паулюса, что ему будут предоставлены все условия по нормам международного права и принял капитуляцию южной группы немецких войск. Вместе с Фридрихом Паулюсом были пленены свыше 91 тысячи фашистских солдат и офицеров, а также 24 генерала. 
Реконструкцию подготовили сотрудники музея-заповедника «Сталинградская битва» совместно с ВИК «Пехотинец» при поддержке Волгоградской регионального отделения Российского военно-исторического общества. 


Фото музея-заповедника «Сталинградская битва»

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