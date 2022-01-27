«Был в оранжевой парке»: в Волгограде пропал молодой человек

Происшествия 27.01.2022 16:52
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27.01.2022 16:52
В Волгограде полицейские разыскивают 18-летнего Николая Кузнецова, который бесследно пропал еще 1 октября 2021 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, молодой человек вышел из дома по улице Ивановская в Ворошиловском районе и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно.
Приметы: на вид 17-18 лет, худощавого телосложения, рост 170-172 сантиметров, цвет волос темно-русый, глаза голубые, может носить очки для зрения.
Был одет в матерчатую куртку ниже пояса «парка» оранжевого цвета.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам дежурных частей управления МВД России по городу Волгограду 8 (8442) 93-01-11 или 02; оперативные сотрудники +79176445988 и +79177222400.
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