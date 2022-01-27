Здравоохранение

Это он, настоящий «омикрон»: в волгоградском облкомздраве назвали скорость распространения нового штамма

Здравоохранение 27.01.2022 18:36
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27.01.2022 18:36


В волгоградском облкомздраве считают, что единичные случаи подтвержденного штамма «омикрон» в регионе не дают оснований говорить о том, что в регионе нет вспышки  заболевания именно этим видом коронавируса. Так заместитель облкомздрава Николай Алимов ответил на вопрос корреспондента ИА «Высота 102», который поинтересовался, почему сообщается о наступлении  "омикрона", тогда как в регионе на 27 января было зафиксировано всего 34 случая заражения этим видом коронавируса. 
«Мы видим клинику и скорость распространения, это именно «омикрон». В стационарах очень легко его вычисляют. Такой скорости распространения, как у «омикрона», нет ни у «дельты», ни у сезонных заболеваний. Скорость его распространения в шесть раз превышает «дельту!» Конечно, жители региона болеют и «дельтой». Но я хочу предостеречь от ошибочного мнения, что «омикрон» - это легкое заболевание и не дает осложнений. Нет, осложнения в виде пневмонии тоже есть. Это грозит в первую очередь пожилым людям, имеющим хронические заболевания», - пояснил он. 
Также он напомнил, что «омикрон» выявляют  в специализированных лабораториях. Ранее заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Елена Краснова поясняла, что выявлением нового штамма коронавируса в Волгограде занимается противочумный институт, который исследует около 100 образцов в неделю. Также этой работой занимаются научные институты в Санкт-Петербурге и Москве, куда направляются образцы из Волгоградской области для изучения. 

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