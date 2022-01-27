Это он, настоящий «омикрон»: в волгоградском облкомздраве назвали скорость распространения нового штамма
Здравоохранение 27.01.2022 18:36
0
27.01.2022 18:36
В волгоградском облкомздраве считают, что единичные случаи подтвержденного штамма «омикрон» в регионе не дают оснований говорить о том, что в регионе нет вспышки заболевания именно этим видом коронавируса. Так заместитель облкомздрава Николай Алимов ответил на вопрос корреспондента ИА «Высота 102», который поинтересовался, почему сообщается о наступлении "омикрона", тогда как в регионе на 27 января было зафиксировано всего 34 случая заражения этим видом коронавируса.
«Мы видим клинику и скорость распространения, это именно «омикрон». В стационарах очень легко его вычисляют. Такой скорости распространения, как у «омикрона», нет ни у «дельты», ни у сезонных заболеваний. Скорость его распространения в шесть раз превышает «дельту!» Конечно, жители региона болеют и «дельтой». Но я хочу предостеречь от ошибочного мнения, что «омикрон» - это легкое заболевание и не дает осложнений. Нет, осложнения в виде пневмонии тоже есть. Это грозит в первую очередь пожилым людям, имеющим хронические заболевания», - пояснил он.
Также он напомнил, что «омикрон» выявляют в специализированных лабораториях. Ранее заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Елена Краснова поясняла, что выявлением нового штамма коронавируса в Волгограде занимается противочумный институт, который исследует около 100 образцов в неделю. Также этой работой занимаются научные институты в Санкт-Петербурге и Москве, куда направляются образцы из Волгоградской области для изучения.
Реклама
«Ждем понимания от населения»: волгоградские поликлиники переходят на особый режим27.01.2022 16:55
Здравоохранение 27.01.2022 16:55
Совместная волна: Волгоград атакует грипп с "омикроном"25.01.2022 15:25
Здравоохранение 25.01.2022 15:25
Скорая помощь LeCar готова к появлению нового штамма «омикрон»17.01.2022 14:43
Здравоохранение 17.01.2022 14:43
Роспотребнадзор предупредил волгоградцев об одновременном заражении гриппом и коронавирусом10.01.2022 16:25
Здравоохранение 10.01.2022 16:25
Сельским медикам в Волгоградской области разрешили продавать лекарства08.01.2022 11:30
Здравоохранение 08.01.2022 11:30
Губернатор Волгоградской области поручил создать два центра отцовства03.01.2022 14:35
Здравоохранение 03.01.2022 14:35
Волгоградским медикам выделили новый транш на поощрение раннего выявления онкологии02.01.2022 08:45
Здравоохранение 02.01.2022 08:45
Новые санитарные машины разъехались по больницам Волгоградской области31.12.2021 12:37
Здравоохранение 31.12.2021 12:37
Если заболеешь в праздники, звони 23-03-0330.12.2021 13:56
Здравоохранение 30.12.2021 13:56
В Волгоградской области неотложную помощь будут оказывать все новогодние дни27.12.2021 12:59
Здравоохранение 27.12.2021 12:59
Дед Мороз прошел в Волгоградской области диспансеризацию26.12.2021 17:25
Здравоохранение 26.12.2021 17:25
Назначен главный врач Суровикинской ЦРБ24.12.2021 20:27
Здравоохранение 24.12.2021 20:27
Восемь больниц в Волгоградской области отказались от баллонного кислорода20.12.2021 15:30
Здравоохранение 20.12.2021 15:30
В Волгограде над больницей №25 нависли черные тучи большой проверки08.12.2021 21:49
Здравоохранение 08.12.2021 21:49
Волгоградскую область завалили вакцинами от коронавируса07.12.2021 10:52
Здравоохранение 07.12.2021 10:52
Реклама