Экономика 26.01.2022 10:08 Новости компаний
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26.01.2022 10:08 Новости компаний
25 января в России отметили традиционный праздник – День студента. В честь этого в Сбербанке рассказали о том, как студенты–владельцы банковских карт распоряжаются своими средствами.
Студенты образовательных организаций Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей за 11 месяцев 2021 года по своим картам совершили более 18 млн операций. Большинство из них было сделано при оплате товар и услуг – 8,9 млн, на общую сумму 3,6 млрд рублей. Также студенты достаточно часто совершают переводы между счетами. За указанный период было совершено около 4,6 млн таких операций, на общую сумму 9,1 млрд рублей.
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка: «Студенты являются активными пользователями услуг Сбербанка. И мы создаем для них специальные условия. Например, совместно с вузами реализуем кампусные проекты, когда банковская карта становится не только средством для зачисления стипендии, но и универсальным инструментом доступа в инфраструктурные объекты образовательной организации. Также специально для молодых людей мы разработали Молодежную СберКарту, которая в 2021 году была признана самой выгодной дебетовой картой для молодёжи по версии Frank RG».
Оформить молодежную СберКарту могут молодые люди от 14 до 21 года. При оформлении карты клиенты банка могут выбрать уникальный дизайн, как из предложенных вариантов, так и по своему эскизу. Оформить карту можно как интернет-банке СберБанк Онлайн, так и в офисе банке.
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