В школе под Волгоградом рассказали истории о погибших в Сталинградской битве доблестных воинах





Не забывай кровавые закаты,

Когда в руинах был родимый край,

И как на землю падали солдаты

Убитыми...

Живой, не забывай!

Эти стихи стали своеобразным девизом для учащихся школы №15 поселка Краснооктябрьский Волгоградской области. А в дни исторических дат, таких, как контрнаступление под Сталинградом, Победа в Сталинградском сражении и Великой Отечественной войне, они приобретают особое звучание и смысл. Как сообщил ИА «Высота 102» директор школы Иван Горбунов, только за последние годы поисковики школы вместе с педагогами смогли узнать имена и судьбы похороненных в братской могиле.

«Это место является святым для всех наших жителей, которые 2 февраля возлагают здесь цветы и венки, отдавая дань памяти погибшим, - рассказывает Иван Горбунов. - В годы Сталинградской битвы наше село, - тогда оно носило название Среднее Погромное, - было плацдармом для поддержки защитников Сталинграда. Жители были эвакуированы, тут находились воинские соединения, стояли «Катюши», которые вели целенаправленный огонь на Сталинград. Здесь нашли свой последний приют летчики 1-го гвардейского Краснознаменного Брянского Авиаполка дальнего действия, воины 300-й стрелковой дивизии, других воинских частей и подразделений. В течение нескольких лет поисковики школы работали с архивами министерства обороны, разыскивали родственников воинов, записывали историю их судеб, чтобы узнать, кто они, герои, отдавшие свои жизни за Родину?».





Так, в результате поисков выяснилось, что в братской могиле похоронен командир бронекатера №34 Волжской военной флотилии капитан 3-го ранга Степан Петрович Лысенко. Экипаж под его командованием особо отличился в операции по снятию десантников с правого берега в октябре-ноябре 1942 года. Тяжело раненный осколком снаряда, Лысенко не покинул боевого поста и руководил боем до тех пор, пока не потерял сознание. Но спасти его не удалось, он скончался от ран и был похоронен на волжской земле. Посмертно награжден орденом Ленина, его именем был назван новый бронекатер №213, построенный в июне 1943 года на средства моряков флотилии.

«Одна из улиц нашего поселка и юнармейский отряд школы также носят его имя. Из Белоруссии приезжали сын, внук и правнук Степана Петровича. Это была очень волнительная, трогательная встреча…, - рассказывает руководитель учебного заведения. – С помощью архивных документов удалось выяснить и судьбу командира отряда, летчика, капитана Николая Ефимовича Абанина. В ночь с 8 на 9 ноября 1942 года экипаж не вернулся с боевого задания. Это был его 110-й боевой вылет. Катастрофа произошла при столкновении двух самолетов. Ведем переписку с дочерью летчика Абаниной Ниной Николаевной, которая живет в Краснодарском крае и благодарна нам за память, которую школа хранит о героях».

Много лет поисковики дружат с большой семьей штурмана Алима Юлдашева. Дочь летчика Аза Алимовна передала в музей фотографии и личные вещи своего отца. Сестра штурмана Муракам прислала ряд писем-воспоминаний о брате. У школы большая переписка с родными погибших героев из Санкт-Петербурга, Севастополя, Саратова, с клубом военных моряков из Вологды, ветеранами 1-го гвардейского Краснознаменного Брянского авиаполка, журналистами из Тамбова, которые ведут такую же большую поисковую работу, собирают по крупицам материалы о доблестных воинах нашего Отечества. Особая благодарность от поисковиков школы - члену Совета ветеранов Красноармейского района Волгограда Александру Александровичу Смирнову, который и консультирует, и помогает разобраться с документами.





«Наши земляки защищали Москву и Сталинград, сражались на Курской дуге, дошли до Берлина. На фронт Среднеахтубинским райвоенкоматом было призвано более тысячи человек, многие домой не вернулись. В семье Клениных погибло четыре человека, мать-героиня Чебалова Екатерина Ивановна потеряла двух сыновей, в семье Городжих не вернулись с войны пятеро сыновей. На плитах по обе стороны памятника - увековеченные в мраморе их имена, - говорит Иван Горбунов. - Мы навсегда сохраним благодарную память о тех, кто защищал нас, спас от фашизма, принес мир народам. Мы учимся у них стойкости и верности Родине. Поэтому мы говорим: «Спасибо вам, что мы войны не знали, что мы не слышим шума страшных лет, что вы нам жизнь своею жизнью дали! Никогда не погаснет в наших сердцах свет Победы и Вечный огонь памяти. Мы живем и помним. К этому нас обязывает и то, что наше муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя школа №15 г. Волжского Волгоградской области – носит имя выдающейся летчицы, Героя Советского Союза Марины Расковой», - заключил Иван Горбунов.



