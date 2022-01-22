Упрямая водитель Infiniti устроила массовое ДТП с пострадавшими в Волгограде











Столкновение трех автомобилей, в котором пострадала несовершеннолетняя пассажирка такси, произошло сегодня на оживленном перекрестке в Волгограде. Как сообщили в региональном главке МВД, 42-летняя водитель белоснежной Infiniti на перекрестке в Краснооктябрьском районе при повороте налево в нарушение ПДД не пропустила УАЗ и автомобиль такси. По предварительным данным, водитель иномарки поворачивала с перекреста проспекта Ленина и проспекта Металлургов в Краснооктябрьском районе на улицу Чистоозерную.

От удара автомобиль LADA Vesta отбросило. Такси врезалось в УАЗ, а потом въехало в столб. Пострадала несовершеннолетняя пассажирка такси 2004 года рождения. Девушку госпитализировали.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области