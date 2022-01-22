Происшествия 22.01.2022 10:19
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22.01.2022 10:19
Две иномарки столкнулись в Краснооктябрьском районе Волгограда, пострадали четыре человека. В региональном главке МВД сообщили, что накануне вечером 27-летний водитель серой Kia Rio не справился с управлением и выехал на встречную полосу напротив дома №96 по улице Еременко.
В результате иномарка столкнулась с другим автомобилем Kia Rio коричневого цвета, которым управляла 31-летняя женщина. В аварии пострадали четыре человека – водители иномарок и два пассажира 20 и 23 лет. Их доставили в больницу.
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