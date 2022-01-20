В Волгограде Альфа-Банк открыл первый офис в формате уютного кафе

Экономика 20.01.2022 20:01
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20.01.2022 20:01
В Волгограде на улице Николая Отрады после реконструкции состоялось торжественное открытие phygital-офис Альфа-Банка. Этот формат далек от привычного представления людей о финансовой организации.
Обновленный офис не похож на классическое отделение банка. Его пространство организовано в свободной планировке, которое напоминает больше коворкинг или уютное кафе, где клиенты располагаются в удобных мягких креслах за круглыми столиками. Здесь нет стоек, стационарных компьютеров, проводов и громоздких принтеров, а также рекламных плакатов и листовок, которые могут создавать «информационный шум». Все сделано, чтобы менеджер и клиент общались, как друзья, но, при этом, помогая друг другу вести бизнес.
О том, что это отделение банка, напоминает только вывеска над входом и значки на стильных костюмах сотрудников. Современный офис буквально наполнен светом и воздухом, а профессиональные сотрудники с беспроводными ноутбуками готовы решить любые финансовые вопросы.
«Phygital-формат отделений – совершенно новый опыт клиента, – отметил Глеб Каширин, региональный управляющий Альфа-Банка в Волгоградской области. – Когда человек приходит к нам, он не встречает стойки, не ждет талончик, ему не приходится стоять в очереди пока он подойдет к менеджеру. Здесь все наоборот. Когда клиент заходит, сотрудник знает, что нужно подойти, и подходит. Происходит это за счет технологий, которые мы интегрировали в этот офис. Прежде всего, это технология Face ID, в рамках которой считывается биометрия клиента. Система распознает человека с точностью до 98%. И менеджер уже понимает, какой клиент к нему пришел, какая у него может быть потребность, какими продуктами Альфа-Банка он уже пользуется. Тем самым сокращается время обслуживания, и клиент чувствует себя комфортно, уютно, как дома. Здесь его знают, ждут и понимают, что ему нужно».
В обновленном отделении предусмотрена удобная раздевалка для посетителей, уборная, переговорная, касса и персональная комната с банкоматом и счетной машиной, где клиент может завершить банковскую операцию, не переживая, что его кто-то побеспокоит. Приятным бонусом станет чашечка ароматного кофе, которым сотрудники обязательно угостят посетителя.
Для того, чтобы поменять формат отделений, фокус-группа Альфа-Банка посетила различные страны Азии, Европы и Америки. Специалисты смотрели, как строятся современные офисы ведущих компаний мира. Самый лучший опыт был использован при открытии филиалов банка в России. И его по достоинству оценили постоянные клиенты, которые пришли на торжественное мероприятие.
«Хорошо, что передовые технологии используются не только в столице, но и в регионах. Теперь посещать отделения Альфа-Банка вдвойне приятно. Я уже более двенадцати лет являюсь клиентом этой финансовой организации. Много раз бывали сложные проблемы, но специалисты всегда решали их быстро и максимально хорошо. Здесь всегда было искреннее и дружеское отношение. А теперь еще и уютная обстановка», – отметил предприниматель Семен Пименов.
Сегодня в различных городах России открыто более 120 филиалов Альфа-Банка. Шесть из них – в Волгоградском регионе. Отделение на улице Николая Отрады в Тракторозаводском районе первое прошло глобальную технологическую модернизацию. Но руководство банка заверяет, что в ближайшие два года реорганизация ждет и другие офисы Альфа-Банка.
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