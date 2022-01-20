Телеком

Цифра на страже: «Ростелеком» обеспечил удаленный контроль за сигнализацией для охранной организации «Херсон»

Телеком 20.01.2022 13:06
0
20.01.2022 13:06


«Ростелеком»в Волгограде подключил удаленное управление охранной сигнализацией для ООО «Херсон» с помощью услуги «М2М Контроль». Цифровое решение объединяет около 500 устройств сигнальной системы на каждом из объектов заказчика и практически без задержек во времени передает оповещения о событиях на пункты охраны, где соответствующие специалисты реагируют на инциденты. 
«Вот уже более 17 лет мы оказываем высокопрофессиональные охранные услуги, обеспечивая безопасность имущества бизнеса и граждан. Мы не стоим на месте, развиваемся, используя современные технологии и оборудование. Этому тренду соответствует и наше сотрудничество с “Ростелекомом”. Услуга, которую мы получаем, позволяет сократить время реагирования на сигналы от объектов, оперативно находить решение вопросов наших клиентов, получать отчеты о работе установленных систем сигнализации», — отметила директор ООО «Охранное предприятие «Херсон» Ирина Коселовская.
Услуга «М2М Контроль» — платформа удаленного управления SIM-картами в устройствах и датчиках, подключенных к любому оборудованию в мобильной сети передачи данных. Она помогает автоматизировать любой технологический или бизнес-процесс и построить цифровую инфраструктуру внутри организации. Решение способно интегрироваться с любыми внутренними системами клиентами и формировать отчетность в различных форматах. Оно посылает оповещения по SMS, e-mail или в виде push-уведомлений.
«Наше решение может использоваться для настройки и оптимизации бизнес-процессов и выступать ключевым звеном в цифровой трансформации компаний. Кроме самого сервиса “Ростелеком” предоставляет надежную и безопасную инфраструктуру для сбора, обработки, хранения, передачи и аналитики данных. Опираясь на опыт внедрения отраслевых IoT-проектов, мы предлагаем индивидуальный подход к каждому клиенту и оптимальные решения для бизнеса любых отраслей», — сказал директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Федор Абрамов.
«Ростелеком» в рамках подключения услуги «М2М Контроль» готов оперативно изменять или запускать новый функционал под индивидуальные требования заказчиков, в том числе в составе комплексных отраслевых решений.
Узнать о цифровых услугах для бизнеса можно на сайте национального провайдера или по телефону 8 800 2003000.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры в сданном доме! ЖК "Кача" построен полностью из кирпича.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Телеком
19.01.2022 12:43
Телеком 19.01.2022 12:43
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.01.2022 11:14
Телеком 19.01.2022 11:14
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.01.2022 15:31
Телеком 18.01.2022 15:31
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.01.2022 15:04
Телеком 18.01.2022 15:04
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.01.2022 10:52
Телеком 18.01.2022 10:52
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.01.2022 14:20
Телеком 11.01.2022 14:20
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
07.01.2022 19:57
Телеком 07.01.2022 19:57
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.12.2021 16:05
Телеком 30.12.2021 16:05
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
22.12.2021 12:54
Телеком 22.12.2021 12:54
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.12.2021 20:29
Телеком 21.12.2021 20:29
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.12.2021 16:20
Телеком 20.12.2021 16:20
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.12.2021 15:30
Телеком 20.12.2021 15:30
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.12.2021 09:29
Телеком 19.12.2021 09:29
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.12.2021 17:10
Телеком 16.12.2021 17:10
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.12.2021 13:00
Телеком 15.12.2021 13:00
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

20:20
Криминальных блондинок из аэропорта Волгограда заключили под домашний арестСмотреть фотографии
20:01
В Волгограде Альфа-Банк открыл первый офис в формате уютного кафеСмотреть фотографии
19:46
Ритуальную сферу Волгограда подготовили к перезагрузкеСмотреть фотографии
18:54
Коммунальщики устранили порыв водопровода в частном секторе в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:37
«Лица Победы»: московские школьники сохранят память о героях Сталинградской битвыСмотреть фотографии
17:49
МФЦ в Волгоградской области будут работать только по предварительной записиСмотреть фотографии
17:14
Зампрокурора Волгоградской области выслушает проблемы жителей удаленноСмотреть фотографии
16:55
У четырех заразившихся «омикроном» волгоградцев начались осложненияСмотреть фотографии
16:51
В Волжском вынесли приговор перевозчикам браконьерской черной икры амурского осетраСмотреть фотографииCмотреть видео
16:41
Больше прогулок и меньше эмоций: общественники Волгограда не нашли выход из транспортного хаосаСмотреть фотографии
16:07
Частный туалет снесут для ликвидации коммунальной аварии в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:47
Александр Бастрыкин забрал у волгоградских следователей дело о пропаже школьницыСмотреть фотографии
15:15
Банк Уралсиб подвел результаты работы по направлению малого бизнеса в 2021 годуСмотреть фотографии
14:51
Блондинок в дорогих шубах задержали в аэропорту Волгограда по делу о кредитной афереСмотреть фотографииCмотреть видео
14:41
В Волгограде сотрудница вагона-ресторана кормила пассажиров просрочкойСмотреть фотографии
14:27
В Волгограде двое бомжей подпалили дом и отравились газомСмотреть фотографии
13:59
В Волгоградской области штамм "омикрон" выявили у 19 человекСмотреть фотографии
13:41
Школа №6 в Волгограде закрылась на карантин из-за вспышки COVID-19Смотреть фотографии
13:32
Волгоградская область уходит на удаленку из-за «омикрона»Смотреть фотографии
13:10
19 лет и не меньше: суд отказал в смягчении приговора убийце иностранного студента в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:06
Цифра на страже: «Ростелеком» обеспечил удаленный контроль за сигнализацией для охранной организации «Херсон»Смотреть фотографии
13:05
Рекордное количество коек для пациентов с COVID-19 развернут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:02
Дикую лису ищут охотники на Мамаевом кургане в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:55
В Волгограде маршрут №50 удлинили на 8 километровСмотреть фотографии
12:34
Волгоградский губернатор объявил о начале атаки «омикрона»Смотреть фотографии
12:05
Владельцы жилья в элитных ЖК в Волгограде погасили миллионные долги за светСмотреть фотографии
11:50
В Волгограде воспитанники детских садов с нового года питаются по новому менюСмотреть фотографии
11:47
Проспект Ленина в Волгограде расширяют после давнишнего снегопадаСмотреть фотографии
11:10
Расходы на лекарства и врачей «съедают» четверть зарплаты у многих волгоградцевСмотреть фотографии
10:39
Ищут на земле и под водой: в Волгоградской области поиски пропавшей школьницы вышли на федеральный уровеньСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 