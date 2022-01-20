Цифра на страже: «Ростелеком» обеспечил удаленный контроль за сигнализацией для охранной организации «Херсон»





«Ростелеком»в Волгограде подключил удаленное управление охранной сигнализацией для ООО «Херсон» с помощью услуги «М2М Контроль». Цифровое решение объединяет около 500 устройств сигнальной системы на каждом из объектов заказчика и практически без задержек во времени передает оповещения о событиях на пункты охраны, где соответствующие специалисты реагируют на инциденты.

«Вот уже более 17 лет мы оказываем высокопрофессиональные охранные услуги, обеспечивая безопасность имущества бизнеса и граждан. Мы не стоим на месте, развиваемся, используя современные технологии и оборудование. Этому тренду соответствует и наше сотрудничество с “Ростелекомом”. Услуга, которую мы получаем, позволяет сократить время реагирования на сигналы от объектов, оперативно находить решение вопросов наших клиентов, получать отчеты о работе установленных систем сигнализации», — отметила директор ООО «Охранное предприятие «Херсон» Ирина Коселовская.

Услуга «М2М Контроль» — платформа удаленного управления SIM-картами в устройствах и датчиках, подключенных к любому оборудованию в мобильной сети передачи данных. Она помогает автоматизировать любой технологический или бизнес-процесс и построить цифровую инфраструктуру внутри организации. Решение способно интегрироваться с любыми внутренними системами клиентами и формировать отчетность в различных форматах. Оно посылает оповещения по SMS, e-mail или в виде push-уведомлений.

«Наше решение может использоваться для настройки и оптимизации бизнес-процессов и выступать ключевым звеном в цифровой трансформации компаний. Кроме самого сервиса “Ростелеком” предоставляет надежную и безопасную инфраструктуру для сбора, обработки, хранения, передачи и аналитики данных. Опираясь на опыт внедрения отраслевых IoT-проектов, мы предлагаем индивидуальный подход к каждому клиенту и оптимальные решения для бизнеса любых отраслей», — сказал директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Федор Абрамов.

«Ростелеком» в рамках подключения услуги «М2М Контроль» готов оперативно изменять или запускать новый функционал под индивидуальные требования заказчиков, в том числе в составе комплексных отраслевых решений.

Узнать о цифровых услугах для бизнеса можно на сайте национального провайдера или по телефону 8 800 2003000.



