Наблюдательный совет банка «Открытие» рассмотрел вопрос о присоединении РГС Банка

Экономика 18.01.2022 11:30
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18.01.2022 11:30
17 января 2022 года Наблюдательный совет банка «Открытие» вынес на рассмотрение единственного акционера – Банка России вопрос о присоединении РГС Банка. Решение Банка России ожидается в феврале 2022 года.
Интеграция РГС Банка будет осуществляться в соответствии со стратегией группы «Открытие».
Присоединение РГС Банка позволит оптимизировать структуру розничного бизнеса группы на российском рынке, централизовать управленческие функции, сократить расходы на маркетинг и рекламу, унифицировать операционную модель и ИТ-системы интегрируемых банков, а также реализовать синергии от объединения региональных сетей. Все это позволит достичь значительного сокращения издержек группы «Открытие».
Интеграцию РГС Банка планируется завершить до конца 2022 года.
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