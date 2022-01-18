Автобус из Астрахани пробил колесо на снежной трассе под Волгоградом





Пассажиры рейсового автобуса, который следовал сегодня из Астрахани в Москву, были вынуждены пересаживаться на попутки из-за ДТП. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, дорожное происшествие случилось на 778 км трассы Р-22 "Каспий" в Михайловском районе Волгоградской области.





В 6:20 водитель автобуса "King Long" не справился с управлением и совершил наезд на дорожное ограждение, разделяющие потоки. ДТП, по предварительным данным, произошло из-за того, что водитель не учел метеорологические условия на дороге. От удара было пробито левое колесо, автобус съехал в кювет. Пока два водителя меняли колесо, пассажиры, которых было 17 человек, уехали на попутных автобусах.

В ДТП никто не пострадал.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Видео: Telegram-канал Новоаннинский сегодня